Il Papa compie 81 anni, auguri dai fedeli di tutto il mondo

Papa Francesco compie 81 anni, e già da tutto il mondo sono arrivati gli auguri di milioni di fedeli e delle massime autorità nazionali. Il compleanno del pontefice non sarà comunque, a quanto pare, diverso da una normale domenica: alle 12 è in programma, come sempre, l'Angelus, al termine del quale è però possibile che, come in passato, passi tra i fedeli per spegnere le candeline sulle torte che gli verranno offerte in piazza San Pietro. La torta che è stata recapitata a Santa Marta dalla pasticceria papale lo vede come un moderno salvatore del mondo: il disegno è stato realizzato dallo street artist Maupal, che già rappresentò Bergoglio come Superman.