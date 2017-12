Papa Francesco vuole cambiare il "Padre Nostro": "Non è Dio a indurci in tentazione ma Satana"

Il testo italiano del "Padre Nostro" non va bene. Ne è convinto Papa Francesco che, in un'intervista rilasciata a Tv2000, spiega: "Non è una buona traduzione quella che parla di un Dio che induce in tentazione. Quello che ti induce in tentezione è Satana". Il Pontefice ricorda che "i francesi hanno cambiato il testo in 'non mi lasci cadere in tentazione': sono io a cadere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto".