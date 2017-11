Papa Francesco celebra la messa per la Giornata mondiale dei poveri Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"I poveri hanno un posto speciale nel cuore di Dio", ha proseguito Bergoglio. "Questi fratelli più piccoli, da lui prediletti, sono l'affamato e l'ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero e l'abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro volti possiamo immaginare impresso il volto del Signore. Nel povero Gesù bussa al nostro cuore e, assetato, ci domanda amore. Quando vinciamo l'indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi amici buoni e fedeli".



"Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati" - "Non fare nulla di male non basta", ha sottolineato ancora il Pontefice. "Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati, ma un padre alla ricerca di figli, cui affidare i suoi beni e i suoi progetti. Ed è triste quando il Padre dell`amore non riceve una risposta generosa di amore dai figli, che si limitano a rispettare le regole, ad adempiere i comandamenti, come salariati".



Nell'omelia, dopo la proclamazione del Vangelo, Papa Francesco ha spiegato che Dio "ci responsabilizza. L'omissione è un grande peccato nei confronti dei poveri e assume un nome preciso: indifferenza. E' dire: non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società. È girarsi dall'altra parte quando il fratello è nel bisogno, è sdegnarsi di fronte al male senza far nulla".