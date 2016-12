Parigi, nuove minacce di attentati - Massima allerta anche in Francia nei luoghi del turismo e dello svago: "sorvegliata speciale" la Paris-Plages, spiaggia parigina allestita durante l'estate lungo la Senna, e al Bassin de la Villette, nel nord della capitale. Lo rivela il sito d'informazione LePoint, precisando che una riunione d'urgenza si è tenuta alla prefettura di Parigi in seguito a "minacce importanti". Dopo il massacro di Nizza l'allerta terrorismo è massima in tutto il Paese.



Area di massima sicurezza intorno a San Pietro e ai Musei Vaticani - L'area di massima sicurezza di San Pietro è stata estesa anche ai Bastioni di Michelangelo interessati ad un massiccio afflusso ai Musei Vaticani. Estesa la vigilanza anche ad altri obiettivi religiosi, molte chiese, in varie zone, anche in periferia.



Massima allerta per le manifestazioni estive della Capitale - Massima attenzione anche a tutte le manifestazioni estive che si svolgono nella Capitale e ai luoghi di assembramento. Secondo quanto si è appreso, il piano costituisce un "perfezionamento" del precedente e "razionalizza" le risorse adattandole allo scenario estivo in cui nella Capitale si registra abitualmente anche la presenza di numerosi turisti e la presenza di molte persone in corrispondenza delle manifestazioni estive che si aggiungono agli obiettivi sensibili da tutelare.



Rafforzati i controlli nei porti - Il provvedimento della Questura prevede anche il rafforzamento dei controlli nei porti presso gli imbarchi e sbarchi turistici, soprattutto quelli interessati dalle navi da crociera. Prosegue, inoltre, l'attività di bonifica degli insediamenti abusivi sugli argini del Tevere e nelle altre zone della città.



Sorvegliati "speciali" saranno anche i centri commerciali. Le forze dell'ordine opereranno in collaborazione con i direttori per migliorare, durante sopralluoghi notturni, la gestione di possibili scenari di crisi.



Isis, nuovo video di minacce - In un nuovo video, il gruppo terrorista filo-Isis Wilayat Sayna, la provincia dello Stato islamico in Sinai, ha annunciato che colpirà Israele e conquisterà Roma. "Questo è solo l'inizio - dice una voce nel video di 35 minuti - i nostri incontri (del gruppo, ndr) si terranno a Roma e a Gerusalemme. Ebrei, aspettaci, sarete puniti severamente e pagherete prossimamente un caro prezzo".