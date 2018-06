Stadio Roma, Lanzalone al gip: "Mai compiuto illeciti"

"Nella mia vita non ho mai compiuto nulla di illecito, respingo con forza ogni accusa". Si è difeso così Luca Lanzalone , una delle figure-chiave nell' indagine sul nuovo stadio della Roma , davanti al gip Maria Paola Tomaselli nell'ambito dell' interrogatorio di garanzia . L'ex presidente di Acea è stato ascoltato per circa tre ore dal magistrato e ha presentato istanza di revoca degli arresti domiciliari.

La Procura contesta all'avvocato genovese un episodio di corruzione per avere ricevuto dall'imprenditore Luca Parnasi la promessa di consulenze per il suo studio legale per una somma circa centomila euro. Al termine dell'interrogatorio il difensore ha presentato istanza di scarcerazione.



Poco prima dell'interrogatorio dell'ex consulente, è stata la volta del vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi, anch'egli agli arresti domiciliari, che però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.