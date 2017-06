Roma, ordinanza anti-bivacchi nei pressi delle fontane storiche: scattano le prime multe

Le fontane interessate dall'ordinanzaProprio per mettere un freno ai bivacchi nei pressi delle fontane storiche di Roma, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che vieta di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane artistiche di Roma. I luoghi 'protetti' vanno da Fontana di Trevi, meta ogni giorno di folle di turisti da ogni parte del mondo, alla Barcaccia sfregiata anni fa da alcuni tifosi del Feyenoord, squadra olandese, in trasferta all'Olimpico. La lista delle fontane interessate dall'ordinanza di tutela firmata dalla prima cittadina è comunque lunga. Si va dalle fontane di Piazza di Navona (Quattro Fiumi, del Moro e del Nettuno) a quelle di piazza del Popolo (dei Leoni, del Nettuno e della Dea Roma).



Interessate dal divieto anche fontane che si trovano nelle zone della movida, prese d'assalto nelle serate estive: la Fontana dei Catecumeni in piazza della Madonna dei Monti, la Fontana dell'Acqua Paola a piazza Trilussa, la Fontana di piazza Santa Maria in Trastevere, la Fontana di Campo de' Fiori. Elencate nel provvedimento anche altre famose fontane di Roma come la Fontana del Tritone in piazza Barberini, la Fontana della Navicella, le Fontane dei due Mari in piazza Venezia, la Fontana in piazza dell'Aracoeli, la Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica, Fontana della Dea Roma in piazza del Campidoglio e la Fontana Mostra dell'Acqua Paola in via Garibaldi che i romani conoscono come il 'fontanone'. Molte di queste statue sono state realizzate da importanti scultori e architetti: quelle dei Quattro Fiumi in Piazza Navona e del Tritone in piazza Barberini da Gianlorenzo Bernini, la Barcaccia da Pietro Bernini (padre di Gianlorenzo), quella dei Leoni in Piazza del Popolo da Valadier.