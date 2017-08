Roma, donna strangolata e poi fatta a pezzi: il fratello ha confessato

Roma, uccide la sorella e la fa a pezzi: arrestato Ansa 1 di 37 Ansa 2 di 37 Ansa 3 di 37 Ansa 4 di 37 Ansa 5 di 37 Ansa 6 di 37 Ansa 7 di 37 Ansa 8 di 37 Ansa 9 di 37 Ansa 10 di 37 Ansa 11 di 37 Ansa 12 di 37 Ansa 13 di 37 Ansa 14 di 37 Ansa 15 di 37 Ansa 16 di 37 Ansa 17 di 37 LaPresse 18 di 37 LaPresse 19 di 37 LaPresse 20 di 37 LaPresse 21 di 37 LaPresse 22 di 37 LaPresse 23 di 37 LaPresse 24 di 37 LaPresse 25 di 37 LaPresse 26 di 37 LaPresse 27 di 37 LaPresse 28 di 37 LaPresse 29 di 37 LaPresse 30 di 37 Ansa 31 di 37 Ansa 32 di 37 Ansa 33 di 37 Ansa 34 di 37 Ansa 35 di 37 Ansa 36 di 37 Ansa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Procura di Roma ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti dell'uomo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Diotallevi è stato trasferito nel carcere di Rebibbia in attesa che il gip fissi l'udienza di convalida. In passato Diotallevi non avrebbe mai dato segnali di instabilità psichica.



Aveva denunciato la scomparsa della sorella - Secondo gli investigatori la vittima sarebbe stata strangolata e poi fatta a pezzi. Sarà comunque l'autopsia a stabilire con certezza come sia stata uccisa e con cosa sia stata fatta a pezzi, se con un'ascia o con una sega. L'uomo due giorni fa aveva denunciato la scomparsa della sorella.



Trovati altri resti - L'agghiacciante ritrovamento è avvenuto su un tratto di viale Maresciallo Pilsudski, all'altezza di Villa Glori. Gli arti sono stati tagliati all'altezza dell'inguine. Altri resti sono stati rinvenuti in altri cassonetti della zona, in via Guido Reni, dove la coppia di fratelli abitava. Gli agenti hanno apposto i sigilli anche in un terzo cassonetto di via Pannini, dentro il quale ci sono gli effetti personali e gli abiti della donna.



Fratello "incastrato" dalle telecamere di zona - Gli inquirenti sono risaliti al fratello della vittima analizzando le immagini delle telecamere di zona, che hanno ripreso un uomo con un sacco vicino al cassonetto nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Dalle riprese è stato infatti possibile risalire a parte della targa dell'auto usata dall'uomo. Gli uomini del commissariato di Villa Glori hanno prelevato il 62enne dalla sua abitazione in via Reni 22b, dove viveva con la sorella, attorno alle 13.30. Il fratello della vittima non ha proferito parola.



Liti per questioni economiche - Dopo la morte della madre, avvenuta qualche anno fa, i fratelli abitavano assieme nel quartiere Flaminio. Tra i due c'erano spesso delle liti familiari. Alla base dell'omicidio ci sarebbero proprio le continue discussioni legate a questioni economiche. Sembra infatti che in casa lavorasse solo la donna e che l'uomo facesse spesso richieste di denaro.



La vicina: "Non me lo sarei mai aspettata" - "Nicoletta e Maurizio li conoscevo bene e mai mi sarei aspettata tutto questo". È visibilmente sotto shock una vicina di casa. "La notte tra il 14 e il 15 ero qui, a casa - racconta -. Non ho sentito assolutamente nulla. Poi sono partita per il ferragosto e tornata stamattina. Quando ho visto tutta la polizia sotto casa pensavo stessero girando un film. Poi invece mi è arrivata la notizia scioccante".