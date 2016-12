Giallo nella Capitale, trans trovata morta alle porte della città: il cadavere in un sacco gettato tra i rifiuti

Giallo alla periferia di Roma : il cadavere di Batista Thiago Fernando , transessuale brasiliana di 30 anni, è stato trovato in un'area verde nei pressi di una stradina residenziale del quartiere Settecamini . Ad accorgersi del corpo, che era in un sacco , avvolto in un piumino sporco di sangue, sarebbe stato un condomino.

Si indaga nel mondo della prostituzione, uccisa da un cliente? - La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario e la Squadra mobile sta indagando nel mondo della prostituzione. Non si esclude che ad uccidere la trans con ripetuti colpi possa essere stato un cliente che poi si è disfatto del corpo, gettandolo vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti.



Un testimone ha visto l'uomo che ha gettato il cadavere - A dare l'allarme venerdì mattina intorno alle 11.30 è stato un condomino di via Mazzeo di Ricco, una stradina residenziale nel quartiere di Settecamini, che ha notato un uomo gettare davanti ai caseggiati, su un'area verde, il sacco contenente il corpo senza vita della vittima. Il testimone, che è stato sentito dalla polizia, ha assistito alla scena e, insospettitosi, ha chiamato gli agenti e permesso loro di ritrovare il cadavere nel campo di fronte al condominio.



Oltre a lui altre persone che potrebbero aver assistito alla scena vengono sentite in queste ore per costruire l'identikit dell'uomo che è stato visto disfarsi del cadavere e che potrebbe essere il killer. Il testimone lo avrebbe visto abbandonare alcuni pannelli di compensato dietro i quali avrebbe nascosto il corpo, non riuscendo a gettarlo nei cassonetti.