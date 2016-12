Papa Francesco: "Troppe donne licenziate perché incinte"

Secondo il Pontefice, "è decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, che sono la risorsa più preziosa di un'impresa; in particolare per favorire l'armonizzazione tra lavoro e famiglia".



Parlando all'Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), ha poi sottolineato che "non basta fare assistenza", o "fare un po' di beneficenza": "e' necessario orientare l'attività economica in senso evangelico, cioè al servizio della persona e del bene comune".



"In questa prospettiva - ha aggiunto - siete chiamati a cooperare per far crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà, per affrontare insieme le sfide etiche e di mercato, prima fra tutte la sfida di creare buone opportunità di lavoro".



"Pensate ai giovani", ha proseguito papa Francesco. "Credo che il 40 per cento dei giovani qui oggi sono senza lavoro, in un altro Paese vicino il 47 e in un altro più del 50. Pensate ai giovani, ma siate creativi nel creare fonti di lavoro che vadano avanti e diano lavoro: perché chi non ha lavoro non solo non porta il pane a casa, ma perde la dignità", ha concluso.