L'annuncio del Papa: presto decideremo su Medjugorje

"Sul problema di Medjugorje - ha spiegato Francesco - papa Benedetto XVI a suo tempo aveva fatto una commissione presieduta dal cardinale Camillo Ruini, c'erano altri cardinali, teologi, specialisti, che ha fatto uno studio. Ruini è venuto da me e ha consegnato lo studio, che è durato 3 o 4 anni: hanno fatto un bel lavoro".



Il Papa ha poi spiegato che il cardinale Gehrard Mueller, prefetto della Dottrina della fede, "farebbe una 'seria quarta" di questi tempi: dovrebbe essere fatta l'ultimo mercoledì del mese". Intanto, "alcuni orientamenti si danno ai vescovi sulle linee che si prenderanno" sui fenomeni di Medjugorje.



Francesco, rispondendo alle domande, ha anche detto che non sa quando andrà in Croazia ma ha ricordato che il suo cominciare le visite in Europa da paesi, come l'Albania e la Bosnia, che non appartengono all'Unione europea, "è un segnale". "Io voglio cominciare a fare le visite in Europa dai piccoli paesi - ha spiegato - come nei Balcani martoriati, paesi che hanno sofferto tanto, e per questo c'è questa mia preferenza".