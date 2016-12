In macchina con il Papa, Francesco fa salire tre bambini a bordo della papamobile

BAGNO DI FOLLA IN TOSCANA Papa Francesco: "La chiesa non sia ossessionata da potere"

Bagno di folla per il pontefice in Toscana. A Santa Maria del Fiore Bergoglio ha invitato vescovi e delegati Cei a "innovare" non essendo "ossessionati dal potere". In 55mila al Franchi di Firenze per la messa