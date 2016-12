Firenze, Papa Francesco accolto da un'ovazione all'arrivo allo stadio "Franchi"

Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Francesco all'arrivo allo stadio "Franchi" di Firenze, tappa del suo viaggio in Toscana. In 50mila non sono voluti mancare all'appuntamento con il Pontefice, che a bordo della papamobile ha compiuto un giro completo del prato salutando tutti. I fedeli hanno ricambiato scandendo più volte in coro "Francesco!" e dedicandogli applausi.