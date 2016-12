Papa Francesco diventa "Super"

Papa Francesco si trasforma in "Superman"... almeno nell'immaginazione di uno dei fedeli presenti in piazza San Pietro per l'udienza generale. Ecco infatti che come tributo al Pontefice l'uomo sfodera un quadretto in cui Bergoglio, smessa la tradizionale veste bianca, indossa la tuta blu e rossa del supereroe con tanto di iniziale stampata sul petto.