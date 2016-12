Giubileo, Vaticano: "Fino ad ora 1,4 milioni pellegrini, 40% dall'estero"

"Giubileo accolto con gioia dal popolo" - "Sono passati quasi due mesi da quando papa Francesco ha spalancato la Porta Santa di San Pietro. Nel frattempo si sono aperte le Porte della Misericordia in tutto il mondo. L'incredibile partecipazione di popolo permette di verificare quanto l'intuizione del Giubileo Straordinario da parte di papa Francesco corrispondesse a una genuina attesa del popolo di Dio, che ha accolto con gioia e grande entusiasmo questo evento di grazia", ha detto l'arcivescovo Fisichella, delegato del Papa per l'organizzazione del Giubileo.



"Viene vissuto con fede in tutto il mondo" - "Davvero dobbiamo affermare - ha aggiunto - che questo Giubileo viene vissuto intensamente in tutto il mondo e ogni Chiesa locale sta organizzando questo tempo di grazia come una genuina forma di rinnovamento della Chiesa e come un momento particolare di nuova evangelizzazione". "Ogni giorno - ha detto ancora Fisichella - riceviamo migliaia di foto e documentazione da tutto il mondo che attestano l'impegno e la fede dei credenti. Tutto ciò non ha impedito che anche a Roma in questo periodo i pellegrini giungessero in numero consistente".



"Successo va al di là dei numeri" - "Leggendo i dati di certe associazioni - ha affermato Fisichella in quello che sembra un riferimento a realtà come Federalberghi - vorrei dire che queste persone non hanno dormito tutte a casa mia, e nemmeno sotto i ponti, non è un'annotazione polemica". "Ribadisco - ha sottolineato - che non è questo il criterio per giudicare il successo o meno del Giubileo. Un Anno Santo della Misericordia va molto al di là dei numeri per toccare il cuore e la mente delle persone per aiutarle a comprendere il grande amore con il quale Dio si fa presente nella loro vita quotidiana".



"Troppo presto per fare un bilancio" - "E' un tempo in cui verificare la nostra vita di fede e comprendere se siamo capaci di conversione e di rinnovamento, che provengono proprio dal saper fissare lo sguardo sull'essenziale". "Un bilancio generale del Giubileo, in ogni caso - ha concluso -, non si fa dopo neppure due mesi, ma alla sua conclusione. Ogni altra considerazione al momento rimane parziale".