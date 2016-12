Giubileo, le spoglie di Padre Pio arriveranno a Roma il 3 febbraio

L'urna con le spoglie sarà portata nella basilica di San Lorenzo al Verano, dove arriveranno anche le reliquie del corpo di san Leopoldo Mandi. I due santi resteranno nell'antica basilica il 3 e il 4 febbraio per essere trasferiti, il 5, a San Pietro dove, il 6 febbraio, Papa Francesco concederà un'udienza speciale agli aderenti dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ai dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza e ai fedeli dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Il 9 febbraio il Santo Padre presiederà una concelebrazione eucaristica con e per i frati minori cappuccini di tutto il mondo.



Il 10 febbraio, mercoledì delle Ceneri, sempre in San Pietro il Pontefice conferirà a circa mille missionari della Misericordia (sacerdoti e religiosi di tutto il mondo) il mandato di essere "segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perche entri in profondità nella ricchezza di questo mistero cosi fondamentale per la fede".



La mattina dell'11 febbraio, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, le reliquie del corpo di san Pio da Pietrelcina ripartiranno da Roma dirette a Pietrelcina. L'arrivo è previsto per le 15 a Piana Romana, frazione rurale del paese sannita, dove la famiglia di Padre Pio possedeva un podere e dove il Cappuccino ricevette le prime stigmate.