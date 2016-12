Giubileo dei carcerati, Papa: ipocrita chi vede per i detenuti soltanto la via del carcere

"A volte una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l'unica via è quella del carcere". Lo ha detto il Papa durante la messa per il Giubileo dei carcerati. In piazza San Pietro sono presenti mille detenuti. "Non si pensa alla possibilità di cambiare vita. Ma in questo modo si dimentica che tutti siamo peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto", ha quindi aggiunto.