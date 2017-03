Ladro ucciso a Lodi, Salvini: "Regione Lombardia pagherà spese legali"

"Saremo vicini al ristoratore pagando anche le spese legali come regione Lombardia": così Matteo Salvini a Tgcom24 sul caso del ladro ucciso a Lodi. "Non provo nessuna compassione per la vittima: se invece di andare a rubare fosse andato a lavorare, ora sarebbe vivo", ha poi aggiunto il leader della Lega.