L'alta pressione ha le ore contate. In arrivo due perturbazioni

Previsioni per martedì - Al Nord mattinata con cielo grigio o nebbioso nelle aree di pianura e lungo le coste adriatiche, soleggiato nelle zone alpine, in Liguria e sulle cime più alte dell’Appennino. Nel pomeriggio sempre bello e soleggiato nelle regioni alpine, locali schiarite in pianura, nubi in aumento invece in Liguria dove in serata saranno possibili isolate pioviggini. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o assenti. Mare calmo o poco mosso. Al Centro bel tempo in tutte le regioni con soltanto qualche annuvolamento innocuo nel nord delle Marche e sul basso Lazio. Tra il tardo pomeriggio e la sera, nubi in aumento in Toscana con qualche pioviggine nella parte alta della regione. Temperature massime senza variazioni significative con punte di 21, 22 gradi in Toscana e Lazio. Venti molto deboli. Mari poco mossi. Al Sud tempo soleggiato in tutte le regioni con un cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso Temperature massime senza variazioni di rilievo con valori pomeridiani vicini ai 20 gradi. Venti di Tramontana in attenuazione, ma ancora localmente moderati tra Puglia meridionale, Canal d’Otranto e Mar Ionio dove il mare risulterà ancora mosso. In Sicilia nuvolosità variabile sul settore ionico e nel sudest della regione, ma senza piogge. Ben soleggiato nel resto dell’isola. Temperature massime fino a 22-23 gradi. Venti deboli. Mosso il Canale di Sicilia e il Mar Ionio, poco mosso il Mar Tirreno. In Sardegna tempo bello in tutta l’isola con un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stabili o in lieve calo ma sempre decisamente miti con valori pomeridiani fino a 22, 23 gradi. Venti deboli e mari poco mossi.