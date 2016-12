13 settembre 2016 09:00 Instabilità al Centrosud con rovesci e temporali mentre il caldo anomalo fa boccheggiare il Nord Italia Mercoledì peggiora al Nordovest, giovedì nel Centronord

Martedì insisterà un po’ di instabilità al Centrosud, con rovesci e temporali pomeridiani soprattutto sulle regioni meridionali, per colpa dell’area depressionaria che ci sta interessando da oltre una settimana. Ma il vero protagonista di giornata sarà ancora una volta il caldo anomalo con cui dovrà fare i conti il Centronord dove le temperature massime rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali. Mercoledì questa instabilità si smorzerà: nel corso della giornata prevarrà dunque un tempo buono, con caldo insolito per la stagione in gran parte d’Italia. Poi però alla fine di mercoledì peggiora al Nordovest e in Sardegna, con rovesci localmente anche forti, per l’arrivo di una perturbazione che giovedì porterà numerosi temporali e brusco calo termico in gran parte del Centronord e Sardegna, mettendo così fine all’insolita ondata di caldo al Nord.

Previsioni per martedì Inizio di giornata con della nuvolosità di rilievo solo all’estremo Sud, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio, ancora una volta, avremo una fase instabile al Centrosud, con sviluppo di locali rovesci o temporali principalmente nelle zone interne, ma con coinvolgimento in forma più isolata anche del Lazio, della Campania e del settore ionico. Occasionali, brevi rovesci possibili anche sulle Alpi occidentali e su quelle lombarde: in serata ritorno quasi ovunque di un tempo asciutto. Temperature senza variazioni di rilievo: ancora caldo da piena estate con punte di 31-33 gradi al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna. Venti deboli.



La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità pari a 95 al Nord e 85 al Centrosud.