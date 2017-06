Grandi eventi, il ministro Pinotti: pronti a schierare esercito se ce lo chiede il Viminale

Non solo "Strade sicure" , ma anche piazze, concerti sicuri nell'estate italiana. Dopo i tragici eventi di Torino con la folla impazzita durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, il ministro della Difesa Roberta Pinotti si dice disponibile a fornire militari per garantire la sicurezza dei grandi eventi estivi delle prossime settimane, "se il Viminale li chiederà". E non sarebbe una novità: l'esercito è già stato utilizzato nelle manifestazioni del calibro di Expo a Milano e del Giubileo a Roma.

I mesi estivi in Italia infatti saranno ricchi di appuntamenti: dagli U2 allo Stadio Olimpico di Roma con un doppio appuntamento a Lady Gaga al Mediolanum Forum di Milano. Vicinissimo a luglio il concerto record di Vasco Rossi al Modena Park che prevede la partecipazione di 220mila persone. Sarà questo il battesimo dell'iniziativa?



"Ripeto, - ha risposto il ministro Pinotti da Chiavari, dove era in visita per illustrare le novità sul progetto del cyberpoligono e per sostenere la candidatura di Lino Cama a sindaco - spetterà al ministero degli Interni decidere, ma quello che posso dire è che anche per questa specifica manifestazione noi siamo pronti a organizzare un contingente nel giro di poco, pochissimo tempo. Lo abbiamo dimostrato, del resto, in ogni occasione in cui si è reso necessario utilizzare la missione 'Strade sicure' per appuntamenti specifici come Expo Milano, il Giubileo a Roma o il G7 a Taormina".