Giovane accoltellato a Napoli, sui social la foto shock del 15enne arrestato

Una pistola in pugno puntata davanti a sé. Così appare in alcune foto, pubblicate sui social network, il 15enne arrestato per l'accoltellamento del giovane Arturo, avvenuto il 18 dicembre a Napoli. Il ragazzo, detenuto nel carcere minorile di Airola, sostiene di non aver mai partecipato all'aggressione, ma gli inquirenti non gli credono. "Era a casa con me. La pistola con la quale è stato fotografato era finta, mio figlio non ha mai causato problemi a nessuno", ha cercato di discolparlo la madre, che ha consegnato il suo cellulare agli inquirenti.