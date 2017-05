Gessica Notaro, primo faccia a faccia con l'ex che l'ha sfregiata

Gessica Notaro, la 27enne riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio scorso , si è ritrovata per la prima volta faccia faccia con il suo ex fidanzato Edison Tavares in un'aula del Tribunale di Rimini, dove è iniziato il processo per stalking a carico del 29enne di Capo Verde. Dopo essersi tolta le bende per mostrare le ferite, la ragazza si è sentita male ed è stata accompagnata casa.

Il giudice ha vietato foto e riprese e ha stabilito udienza a porte chiuse. Stando a quanto raccontato dai presenti in aula, nel momento in cui Gessica ha mostrato il volto sfigurato il suo ex fidanzato "Eddy" è rimasto freddo e impassibile e ha mantenuto lo sguardo basso. La ragazza, invece, è stata colta da un malore ed è stata prima portata fuori dal Tribunale, poi a casa.



Non è comunque la prima volta che Gessica mostra il volto sfigurato in pubblico. La settimana scorsa, ospite al Maurizio Costanzo Show, la ragazza ha raccontato il suo dramma e ha tolto il velo dal viso per far vedere i segni della terribile aggressione subita.



In studio la giovane, tra le finaliste di Miss Italia 2007, ha ripercorso l'incubo che ha vissuto e si è sfogata contro la decisione del gip di Rimini che, dopo la sua prima denuncia ai danni dell'ex fidanzato Edison Tavares, aveva disposto il divieto di avvicinamento alla ragazza nonostante la richiesta di arresto della procura. Qualche mese dopo, a gennaio, Tavares la aggredì con l'acido. Anche per questo il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenuto in collegamento telefonico durante la registrazione della puntata, ha annunciato che riceverà la giovane.