Fotomontaggio shock contro la Boldrini, individuato l'autore del post Facebook

E' stato individuato dalla polizia postale l'autore del post con le minacce a Laura Boldrin i, pubblicato sabato su Facebook. Si tratta di un uomo di 58 anni della provincia di Cosenza. Polizia e Digos stanno perquisendo la sua abitazione. La presidente della Camera commenta così il fotomontaggio diffuso in rete, che la ritrae con la testa mozzata da un nigeriano: "Io pago ogni giorno il mio impegno contro le destre. Non ho paura".

"Quel fotomontaggio - riprende la Boldrini - viene fatto circolare in rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Ma io non ho paura".



Già nella giornata di sabato i poliziotti del Cnaipic, il Centro anticrimine informatico della polizia, avevano individuato le tracce informatiche lasciate dal responsabile e, grazie alla collaborazione del social network, hanno recuperato i dati necessari per identificare fisicamente il responsabile. Il profilo Facebook del 58enne è pieno di immagini violente, minacce e personaggi armati.