Fa il giro del mondo in bici, ma a Caserta gliela rubano

"Mi hanno rubato la bici. Aiutatemi a trovarla con i suoi bagagli (fotocamera, iPhone, attrezzi da campeggio, vestiti, occhiali da vista e da sole...). Oltre al valore finanziario hanno un valore sentimentale”. Questo l’appello su Facebook di Etienne Godard , un 30enne francese che stava facendo il giro del mondo in bici insieme alla moglie. Era partito da Hong Kong per arrivare in Francia : 11 mesi di viaggio e 15mila chilometri. Ma a Castel Volturno , provincia di Caserta , il suo viaggio è stato interrotto dal furto.

L'appello - "Per me è stato un brutto colpo", ha scritto Godard su Facebook. Sul suo profilo ha anche postato la foto della bici. Il ragazzo e la moglie, due giovani medici con la passione per i viaggi, sono comunque ripartiti verso la costa della Normandia. Godard ha preso in prestito la bici di un suo amico italiano.



I commenti - Tra le tante persone che hanno commentato il post c’è chi si scusa e chi attacca gli extracomunitari: "Sempre noi siamo la vergogna", "Ulteriore figuraccia del nostro Paese", "Porgo le mie scuse a nome di tutti i buoni italiani", "Welcome to Italy", "Purtroppo Castelvolturno è una cittadina con grandissima presenza di extracomunitari. Mi spiace dirlo ma temo che la tua bicicletta sia persa per sempre".