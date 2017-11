Dublino, provano a rubargli la bici ma lui prende a pugni i ladri

Sangue freddo e prontezza di riflessi, a Dublino vita dura per i ladri di bici. Siamo a Clontarf, quartiere a nord della capitale irlandese: il

video, realizzato da una telecamera di sicurezza all'esterno di un negozio, mostra un uomo che parcheggia la sua bici, ignaro di quello che sta per accadere. Due furfanti si avvicinano, anche loro in bicicletta: uno dei due scende dalla sua, prende la due ruote e fa per allontanarsi di corsa, ma viene subito braccato dal proprietario, che lo scaraventa a terra e comincia a colpirlo con dei pugni. I due ladruncoli non possono far altro che arrendersi e rinunciare al furto. Una tempestività che ha permesso all'uomo di salvaguardare i circa €200 euro di bici da corsa in carbonio, un monito per tutti: quello di sorvegliare e legare sempre il proprio veicolo, anche se per pochi minuti.