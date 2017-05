Il dibattito sui vaccini continua, e a "Mattino Cinque" la discussione si arricchisce con esempi di casi di infezioni avvenute in corsia. In collegamento con Federica Panicucci, il sig. Costantini racconta di aver contratto il morbillo dal fratello, il quale, a sua volta, era stato infettato dalla figlia - vaccinata - mentre si trovava in ospedale. Purtroppo questa malattia molto spesso è sottovalutata, i suoi sintomi sono confusi con quelli di una banale influenza o di un raffreddore. Dopo molte complicanze serie, tra cui un ricovero in ospedale e problemi alla vista, l'ospite in collegamento mostra alcuni segni che la malattia ha lasciato sul suo corpo.