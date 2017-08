Rimini: rapinano, picchiano e insultano donna di colore incinta, due arresti

E' stata la stessa donna a raccontare agli agenti l'accaduto, mentre i due continuavano a ingiuriarla, anche davanti alle forze dell'ordine. Successivamente, la donna si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso.



Il racconto di una testimone - Una testimone ha raccontato di aver visto scendere dall'autobus due donne e subito dopo la giovane aggredita, che è stata spinta sul petto ed è caduta a terra. Ha detto però di non essere riuscita a vedere che l'avesse spintonata. La stessa testimone ha aggiunto che la donna di colore aveva detto che una raggazza italiana le aveva sottratto il cellulare mentre era a bordo dell'autobus. Il telefonino è stato poi trovato a terra dagli agenti, vicino all'uscita del mezzo, dove c'era anche un portamonete da donna di colore nero e una borsa da mare con indumenti ed effetti personali, tutto appartenente alla ragazza aggredita.



La dinamica dell'aggressione - La giovane era a bordo dell'autobus quando si è accorta che qualcuno le stava frugando nella borsa. Quando ha cercato di fermare il ladro, questo ha iniziato a insultarla dicendole "Negri di merda ritornate al vostro paese", e le ha sferrato calci e pugni in varie parti del corpo nonostante l'evidente stato di gravidanza di lei. Anche la ragazza a fianco del giovane l'ha offesa pesantemente con frasi come "Ti faccio abortire negra di merda". Infine, quando l'autobus si è fermato per far scendere alcuni passeggeri alla fermata di linea, i due ragazzi hanno spinto la donna, facendola cadere in terra. I due giovani sono stati arrestati per rapina.