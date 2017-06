Uccise bandito durante rapina in villa: accusa archiviata, fu legittima difesa

I quattro rapinatori, uno dei quali armato, la notte del 29 giugno 2013 si introdussero nella villa dei coniugi D'Apollonio, in via Nomentana, e legarono e imbavagliarono la padrona di casa, Ilaria Ciocchetti, anch'essa ottantenne, che li aveva sorpresi. Accortosi di quanto stava accadendo D'Apollonio sparò e uccise Barbat.



L'archiviazione del procedimento era stata sollecitata dal pm Elisabetta Ceniccola anche su sollecitazione degli avvocati Diego Perugini e Sonia Battagliese, legali della coppia di anziani vittime del tentativo di rapina. Nel provvedimento, il pm Ceniccola ha sottolineato che "la condotta omicidiaria sia stata posta in essere da un soggetto in età avanzata nei confronti di un uomo di 35 anni di alta statura e di fisicità robusta al fine di difendere se stesso e sua moglie (impossibilitata a reagire in quanto immobilizzata e imbavagliata) dalla condotta violenta di più rapinatori travisati di cui almeno uno armato".



Per il pm, dunque, la legittima difesa invocata da D'Apollonio era giustificata dal "pericolo per l'incolumità sua e della moglie". Gli altri tre banditi furono successivamente catturati e condannati a pena varianti tra cinque anni e quattro mesi e quattro anni di reclusione.