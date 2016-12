Primario aggredito a Modena, il movente è la gelosia: fermato l'ex della compagna del medico

Sarebbe la gelosia il movente dell' aggressione al primario di Cardiologia all'ospedale di Baggiovara (Modena). E' stato fermato l'ex dell'attuale compagna della vittima, Stefano Tondi, ricoverato in ospedale dopo essere stato sfregiato con soda caustica davanti alla sua abitazione di Vignola il 10 novembre. I carabinieri hanno individuato Daniele Albicini, accusato di tentato omicidio pluriaggravato e lesioni aggravate contro il medico e il figlio Michele.

Residente a Palagano e dipendente del distretto sanitario di Sassuolo, Albicini aveva avuto in passato una relazione con la donna che da agosto è la compagna di Tondi. Secondo gli inquirenti quindi l'aggressione è legata alla gelosia e al desiderio di vendetta.



Dopo il fermo, il prefetto di Modena Patrizia Paba e il comandante provinciale dei carabinieri Giovanni Balboni sono stati da Tondi in ospedale per dargli notizia del provvedimento, che passerà ora al vaglio del gip.