Ferrara, a otto anni inventa la parola "petaloso": la Crusca approva il neologismo

"Le margherite sono fiori petalosi, mentre i papaveri non sono molto petalosi". Il piccolo Matteo, di soli otto anni, ha pensato di rispondere così a un quesito posto dalla sua maestra Margherita Aurora , nella scuola elementare di Copparo ( Ferrara ). Una parola inesistente, che però "mi è piaciuta, così ho suggerito di inviarla all'Accademia della Crusca per una valutazione", ha raccontato la docente. Gli accademici fiorentini hanno risposto in una lettera, valutando "bello e chiaro" il termine inventato dal bimbo, "ma per entrare nel vocabolario deve essere utilizzato da tanti". Per aiutare Matteo, centinaia di utenti su Twitter hanno condiviso l'hashtag #petaloso .

"Tutto è nato da un lavoro sugli aggettivi", ha ricordato l'insegnante diventata un caso nazionale per aver lanciato le "dieci regole per non fare i compiti durante le vacanze". La risposta ricevuta dalla Crusca, ha aggiunto, "per me vale come mille lezioni di italiano. Grazie al mio piccolo inventore Matteo".



La risposta della Crusca - "La parola che hai inventato - si legge nella lettera dell'Accademia della Crusca - è una parola ben formata e potrebbe essere usata in italiano così come sono usate parole formate nello stesso modo: tu hai messo insieme petalo + oso, petaloso, pieno di petali , con tanti petali. Allo stesso modo in italiano ci sono pelo+oso, peloso, pieno di peli, con tanti peli e ancora coraggio+oso, coraggioso, pieno di coraggio".E ancora: "Se riuscirai a diffondere la tua parola tra tante persone e tante persone in Italia cominceranno a dire 'Come è petaloso questo fiore', ecco allora petaloso sarà diventata una parola dell'italiano".



I complimenti di Renzi e Giannini - Su Twitter sono arrivati anche i ringraziamenti del premier Matteo Renzi, rivolti direttamente al bambino: "Grazie al piccolo Matteo, grazie Accademia della Crusca una storia bella, una parola nuova #petaloso". A complimentarsi con il piccolo in un tweet anche il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini: "Bravo Matteo. La lingua è creatività e luogo di libertà".