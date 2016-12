30 aprile 2014 Aldrovandi, la campagna web contro gli applausi agli agenti "People for #vialadivisa" è l'iniziativa online per licenziare i 4 poliziotti condannati per l'uccisione del giovane. Si aderisce mandando un selfie con l'hashtag Tweet google 0 Invia ad un amico

22:55 - Più di 12mila persone si sono iscritte alla campagna Facebook "People for #vialadivisa" dedicata alla memoria di Federico Aldrovandi. Precisa la richiesta degli aderenti: licenziare i 4 poliziotti condannati per l'omicidio del giovane ferrarese. Un hashtag e un selfie per portare avanti la battaglia: tantissime le foto pubblicate sui social network. Arrivano dall'Italia, ma anche dall'estero e spesso ritraggono intere famiglie, giovani, anziani e pure qualche amico a quattro zampe.