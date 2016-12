Divorzio Berlusconi-Lario, pg della Cassazione: no al maxiassegno di mantenimento

A quanto si è appreso, il procuratore generale ha condiviso la tesi sulla necessità di porre una "soglia" massima agli assegni di mantenimento, non solo a quelli dei "paperoni" ma anche in tutti i casi in cui la "rendita" finisce per produrre ricchezza o consentire grandi investimenti.



Il Pg ha invece respinto la richiesta di inviare alla Consulta le norme attuali che non prevedono la fissazione di limiti per gli assegni alle ex. La decisione della Cassazione si conoscerà tra circa un mese.