Crollo ponte, recuperata auto famiglia dispersa: bilancio sale a 41

L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala , il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata r ecuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del ponte Morandi a Genova . L'auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento. Il bilancio delle vittime , non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41 .

Si continua intanto a scavare, per il quarto giorno consecutivo tra le macerie. Dopo il ritrovamento dei corpi della famiglia Cecala, all'appello mancherebbero ancora due persone.



Alle 11.30 i funerali di Stato di 18 delle vittime - Si terranno alle 11.30 a Genova, nel padiglione Blu della Fiera di Genova, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i funerali di Stato per 18 delle 38 vittime del crollo del ponte Morandi. In diverse città italiane venerdì si sono svolte le esequie per le altre persone rimaste uccise, i cui familiari hanno preferito una cerimonia privata.