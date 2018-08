Crollo ponte, rivolta dei parenti contro i funerali di Stato a Genova

"Mio figlio non diventerà un numero nell'elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane, farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri: non dobbiamo dimenticare". Lo ha scritto su Facebook Roberto, il padre di Giovanni Battiloro. "Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. E' un dolore privato e non servono passerelle. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve più accadere", ha concluso.



Come riportato da La Stampa, a smorzare i toni è stato poi il sindaco di Torre del Greco che, dopo essersi recato a Genova per sovrintendere alle operazioni di trasferimento delle salme, ha spiegato: "Non è un no ai funerali di Stato, ma la necessità di condividere il proprio dolore con le famiglie".



Al posto delle quattro bare dei ragazzi campani, ci saranno così le loro fotografie. Ma a dire no ai funerali di Stato sono state anche altre famiglie colpite dal lutto. "Quelle cose pubbliche non mi piacciono", ha detto Anna Timossi, la madre della 34enne Elisa Bozzo. Le sue esequie si terranno sabato alle 11 ma nella chiesa di Sarissola.



Genova si appresta così a organizzare i funerali di Stato in una situazione drammatica. Giovedì c'è stato un vertice in Prefettura per coordinare l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre cariche dello Stato.