Ponte crollato, scontro tra il governo e Atlantia | Il titolo crolla in Borsa: -22%

Non si fermano le ricerche tra le macerie del viadotto Morandi a Genova, mentre il bilancio resta fermo a 38 morti e 15 feriti, 9 in gravi condizioni. I dispersi sono 10-20, dice il procuratore. Tonfo in Borsa del titolo Atlantia che crolla a -22%, scontro tra la società e il governo, con Salvini che avverte: "Va rivisto tutto il sistema delle concessioni in Italia". Tra le ipotesi di reato allo studio della procura anche l'omicidio colposo stradale.