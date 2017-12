Cremona, dopo lite capotreno insulta straniero che non vuole pagare: licenziato

Un capotreno, lo scorso settembre, venne aggredito e rapinato da un cittadino senegalese che non voleva pagare il biglietto sulla tratta Cremona-Brescia. Il capotreno, reagendo e difendendosi chiamò l'aggressore "negro di m...". Oggi è stato licenziato da Trenord per "comportamento non consono alle mansioni proprie della sua figura professionale e dell'azienda che rappresenta". A nulla quindi sono servite le "attenuanti" dell'aggressione e della rapina subite. Adesso è battaglia legale.