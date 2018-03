Cisterna di Latina, parla l’amica di Antonietta: "Luigi mi ha detto che aveva ammazzato le bambine"

Michela Cerrato non si dà pace. L’amica del cuore di Antonietta Gargiulo, la donna gravemente ferita dal marito Luigi Capasso morto suicida dopo aver ucciso le figlie di 7 e 13 anni a Cisterna di Latina, interviene in diretta a Mattino Cinque. Fisicamente provata al punto tale da avere una forte raucedine, la donna racconta i drammatici momenti in cui ha parlato al telefono con il carabiniere provando a farlo rinsavire prima del tragico epilogo: "Ho chiamato Antonietta, mi ha risposto lui e mi ha detto che aveva ammazzato le bambine, io però non ci ho creduto, pensavo che me lo avesse detto per ferirmi".



Con gli occhi gonfi di lacrime Michela spiega nel dettaglio le accuse mosse da Capasso nei suoi confronti: "È colpa tua che hai messo in testa a mia moglie la separazione". Nel frattempo Antonietta ha ripreso conoscenza ma non sa ancora di aver perso per sempre le sue bambine: "Io non sono in grado di dirglielo, toccherà ai medici farlo, potrò solo starle vicino ma non è una notizia che posso darle io", aggiunge poi Cerrato.