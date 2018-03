Strage di Latina, Capasso ha lasciato 5mila euro per l'amante

Come riporta Il Messaggero, il fatto che Capasso avesse tradito la moglie era noto a Cisterna, lei stessa ne aveva parlato con le amiche. Era uno dei motivi della separazione. Oltre a quella per l'amante, il carabiniere ha lasciato una busta diretta al fratello Gennaro. All'interno l'assegno da 10mila euro per i funerali, una lettera alla sorella e al cognato, una ai genitori.



Gli investigatori hanno trovato sul letto della stanza matrimoniale anche un foglio con scritto "non doveva farlo", riferito alla moglie Antonietta Gargiulo, che lo aveva mandato via di casa e non voleva che vedesse le figlie perché aveva paura del suo essere violento.