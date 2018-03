Strage di Latina, l'ultima follia del carabiniere: ritrovate 5 lettere e un assegno per i "funerali delle bimbe"

Non si tratterebbe, dunque, di un raptus o di un moto di rabbia improvviso. Secondo la ricostruzione de Il Messaggero, Capasso avrebbe premeditato da tempo di sterminare la sua famiglia, pianificando tutto nei minimi dettagli.



L'idea della strage potrebbe essergli venuta il 7 settembre: quel giorno la moglie Antonietta Gargiulo, dopo essere stata aggredita prima davanti ai colleghi e poi a casa in presenza delle figlie, aveva trovato la forza e il coraggio di presentare un esposto contro il carabiniere presso la questura di Latina. Da allora Capasso ha maturato un sentimento di vendetta, sfociato nella strage.



I carabinieri che hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno rinvenuto una grossa busta di carta con all'interno altre 5 buste più piccole sigillate. Capasso le aveva portate con sé mercoledì mattina e, probabilmente, le aveva scritte nel suo alloggio presso la caserma di Velletri. Le missive erano indirizzate ai genitori e ai fratelli, ai quali l'omicida voleva spiegare il folle gesto. Nelle lettere destinate ai fratelli, il carabiniere ha fornito tutte le indicazioni in merito alla gestione delle questioni che sarebbero rimaste in sospeso dopo la sua morte.



La scoperta più sconvolgente, però, è l'assegno da 10mila euro che Capasso ha destinato al pagamento dei funerali per se stesso, la moglie e le figlie. L'uomo ha poi disposto che venga venduta la casa di Cisterna nella quale aveva vissuto con la famiglia e come dovrebbe essere ripartito il denaro ricavato. Infine ha anche incaricato il fratello di disdire i contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. Il materiale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.