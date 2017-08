Sono circa 200 le persone ospitate negli alberghi in attesa delle verifiche di agibilità delle abitazioni. Incerto il numero complessivo degli sfollati, molti dei quali accolti da parenti e amici. Gli abitanti delle zone più colpite sono in tutto 2.600. Il Papa: "Vicini a chi soffre" - Il Papa ha rivolto la sua preghiera alla gente colpita del terremoto e ha detto: "Esprimo affettuosa vicinanza a quanti soffrono a causa del terremoto che lunedì sera ha colpito l'isola di Ischia. Preghiamo per i morti, per i feriti, per i rispettivi familiari e per le perone che hanno perso la casa".

Una trentina le persone che hanno passato la notte in tenda - Tra gli sfollati, circa una trentina quelli che hanno scelto di passare la notte nelle tende al campo sportivo Monte Tabor di Casamicciola. "È un campo di appoggio per chi ne avesse bisogno, non una tendopoli", spiegano dalla Protezione civile. Una decina le tende allestite, per chi non ha voluto allontanarsi da casa: "Ci sarebbe stato posto per tutti in albergo", ha proseguito la Protezione civile, sottolineando che mercoledì notte saranno comunque ospitati in hotel.