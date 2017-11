Terremoto di magnitudo 4 a Ischia, crolli a Casamicciola: due morti, due dispersi

Vigili del fuoco in contatto con uno dei bimbi sotto le macerie - A Casamicciola per estrarre dalle macerie gli ultimi due dispersi stanno lavorando "squadre specializzate in questo tipo di intervento che stanno penetrando il solaio crollato". Lo ha spiegato Luca Cari, responsabile della comunicazione emergenza dei vigili del fuoco. "Si sta svolgendo un lavoro molto complesso - ha detto - i solai si sono compattati e pezzo a pezzo stiamo smontando la struttura aprendo il varco giusto". Si sottolinea anche che "si è sempre in contatto con uno dei due bambini sotto le macerie". Magnitudo rivista "al rialzo" - La scossa è avvenuta alle 20.57 ad una profondità di 5 chilometri. Sia la profondità che la magnitudo sono stati rettificati in un momento successivo dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che all'inizio aveva parlato di una scossa di magnitudo 3.6, ad una profondità di dieci chilometri. Dall'Istituto hanno spiegato che il primo valore è stato calcolato in modo automatico, come sempre, mentre il nuovo valore di 4 si è basato sui dati rilevati dalla rete simica dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, che ha quattro stazioni a Ischia. I comuni più vicini all'epicentro sono Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano d'Ischia e Casamicciola Terme.

A Casamicciola i danni maggiori - A Casamicciola la situazione è subito apparsa drammatica. In piazza Maio una palazzina abitata è crollata. La chiesa del Purgatorio è andata distrutta, numerosi alberghi sono rimasti isolati. E proprio qui c'è stato il maggior numero di feriti, i dispersi e le due vittime.



Inizialmente si è parlato di sette persone rimaste sepolte per il crollo di un'abitazione sempre in una strada di Casamicciola: poco dopo mezzanotte la notizia di un uomo e una donna estratti vivi dalla macerie e di tre bambini individuati, uno dei quali, di sette mesi, tratto in salvo nella notte. Salvata anche una donna anziana, data in un primo momento tra i dispersi e poi invece risultata ferita. Secondo un bilancio di polizia e carabinieri i feriti sarebbero 39, uno dei quali in condizioni più gravi.



Tanta paura, gente per strada - Nelle case sono caduti oggetti, hanno sussultato i mobili, nei negozi la merce è caduta dagli scaffali e un blackout ha piombato nel buio diverse zone dell'isola. La gente si è riversata in strada: paura, scene di panico. Centinaia di telefonate ai Vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le verifiche, insieme ai team della Protezione civile. Anche le squadre dei pompieri impegnate sul fronte degli incendi sono state dirottate in alcune aree dell'isola per accertare danni e prestare soccorso. Da Napoli, in nottata, altre squadre sono arrivate sull'isola a bordo di traghetti.