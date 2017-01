Malati curati a terra a Nola, Cantone: "I medici andrebbero premiati"

Cantone ha poi sottolineato come quella della sanità italiana sia una modalità che "dobbiamo tenerci stretta perché offre assistenza generalizzata". "Io sfido i numeri e dico che la corruzione esiste, è particolarmente profonda e grave nel settore della sanità", ha poi osservato.



"Sulla corruzione non esistono dati numerici - ha proseguito il presidente dell'Anac - e chiunque dice che si può avere un riscontro numerico dice una bugia. Gli unici sono le sentenze penali. Ci sono stati casi di dispositivi medici identici venduti con prezzi differenzi non per esempio tra Piemonte e Sicilia, ma tra Piemonte e Piemonte o Campania e Campania c'è qualcosa che non va".



Cantone ha inoltre affermato che "ci sono appalti in sanità che sono stati prorogati per anni, uno scandalo che indica la volontà di mantenere una situazione di illegalità", ha concluso.