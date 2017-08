Crollo Torre Annunziata, una banca negò mutuo per rischi staticità

Una indiretta conferma sulle condizioni non ottimali dell'edificio parzialmente crollato in via Rampa Nunziante a Torre Annunziata (Napoli) è giunta da un cittadino, Mario de Camillis, mancato acquirente dell'appartamento situato al primo piano dell'edificio. De Camillis ha riferito che il perito incaricato dalla banca alla quale si era rivolto per un mutuo diede parere negativo in quanto si erano evidenziati problemi di staticità.