Caserta, pronto soccorso shock: larve nel lavandino del bagno | Video

"Scene indegne, bisogna trovare e punire i responsabili". E' duro il commento del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli che dalla sua pagina Facebook, con un video, denuncia la presenza di larve nel lavabo pieno d'acqua stagnante in un bagno a ridosso del pronto soccorso di ginecologia dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. "Il fatto che ci siano larve è un sintomo che quell'acqua sta lì da tempo e non per un guasto improvviso e temporaneo", ha aggiunto nel comunicato che accompagna le immagini-shock.