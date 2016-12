Molestie a suora, assolto in Appello padre Fedele: "Il fatto non sussiste"

Padre Fedele vuol tornare a dire messa - "Adesso spero di poter tornare a dire messa, altrimenti non ha valore. Se non tornassi a dirla sarei uno sconfitto". E' il primo commento di padre Fedele all'assoluzione. Dopo avere saputo la notizia, Fedele - sospeso a divinis ed allontanato dall'ordine dei cappuccini dopo la precedente condanna - si è recato in chiesa. "Ringrazio Gesù - ha detto - e la Madonna della Catena. Ho sempre creduto nell'assoluzione perché una cosa del genere neanche l'ho pensata. Perdono e prego per la suora perché si ravveda".



Assolto perché il fatto non sussiste - Sono stati categorici i giudici della Corte d'appello di Catanzaro: assolto perché il fatto non sussiste e non per non avere commesso il fatto. Padre Fedele Bisceglia è stato accusato di avere violentato una suora all'interno dell'Oasi Francescana di Cosenza, la struttura creata dall'ex frate che ospita persone in difficoltà. Nella sua requisitoria, nell'udienza del 9 giugno scorso, il sostituto procuratore generale aveva chiesto la condanna dell'ex frate a 9 anni e due mesi di reclusione. Nella prima sentenza d'appello, poi annullata dalla Cassazione, padre Fedele era stato condannato a nove anni e tre mesi.



Gaudio, invece, era stato condannato nel primo processo d'appello a 6 anni e tre mesi e la sentenza era stata solo parzialmente annullata dalla Cassazione. Adesso è stato condannato a 3 anni e quattro mesi per violenza su un'ospite dell'Oasi ma assolto anche lui dall'accusa di avere abusato della suora.



Difesa: ripagato duro lavoro durato di 10 anni - "E' una grande soddisfazione che ci ripaga di un duro lavoro durato dieci anni". Così i difensori di padre Fedele, gli avvocati Eugenio Bisceglia e Franz Caruso, hanno commentato l'assoluzione del loro assistito. "Voglio ringraziare - ha aggiunto Bisceglia - tutto lo studio che ha coordinato l'attivita' difensiva e Andrea Felci, titolare dell'agenzia investigativa Lormar, che ha collaborato con noi nelle indagini difensive".