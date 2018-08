Per la Tibullo l'accusa è di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. Le indagini su di lei, dicono i carabinieri, hanno comprovato il carattere di non occasionalità delle condotte tenute dalla criminologa. Secondo gli investigatori avrebbe raggiunto il suo scopo "aggregando professionisti, medici o funzionari compiacenti, funzionali ad agevolare il conseguimento degli ingiusti vantaggi per i propri assistiti, o minacciando di escludere da successivi 'affari' quelli che dimostravano di non rispettare le sue indicazioni".



"Corruzione e false consulenze per aiutare gli affiliati detenuti" - "Dagli approfondimenti svolti dai militari dall'Arma di Gioia Tauro - riferiscono i carabinieri in una nota - è emerso chiaramente il ruolo rivestito dalla criminologa Tibullo che, nella piena consapevolezza dell'illiceità del suo agire, si è prodigata in favore degli affiliati detenuti per far ottenere loro la scarcerazione per incompatibilità con il regime carcerario, redigendo false consulenze e corrompendo i periti d'ufficio nominati dall'autorità giudiziaria per valutarne lo stato di salute o i medici impiegati all'interno delle strutture di reclusione".



"Inoltre - scrive ancora l'Arma - sono stati documentati numerosi episodi che confermano la consapevole agevolazione delle condotte criminali dei propri assistiti, avendo veicolato all'esterno delle carceri i messaggi dei detenuti e avendo fornito ogni altra forma di ausilio agli associati, tanto da essersi prodigata anche per reperire le abitazioni dove far trascorrere le misure detentive alternative al carcere o quant'altro necessario all'ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria ai soggetti apicali dei sodalizi richiamati che lamentavano delle incompatibilità putative con il regime carcerario".