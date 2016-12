Budelli, il magnate Harte rinuncia all'isola: "Non ci sono le condizioni"

Il magnate neozelandese Michael Harte rinuncia all'isola di Budelli, perla dell'arcipelago della Maddalena famosa per la sua spiaggia rosa, che aveva acquistato all'asta nel 2013 per poco meno di 3 milioni di euro. Come riporta La Nuova Sardegna, il Ceo della Barclays Bank, ha annunciato il suo passo indietro in una lettera indirizzata al sindaco di La Maddalena, Luca Montella. "Non ci sono le condizioni necessarie per realizzare il piano auspicato".