Potenza, centro oli dell'Eni: gip ne ordina il dissequestro

Il gip di Potenza, Tiziana Petrocelli, ha disposto il dissequestro del centro oli di Viggiano (Potenza) dell'Eni, bloccato dal 31 marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Il giudice per le indagini preliminari aveva già parzialmente dissequestrato il centro oli nel giugno scorso, per permettere all'Eni di eseguire lavori di adeguamento nella struttura.