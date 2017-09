Assassinio Noemi, un testimone: c’era un’altra auto

A Mattino Cinque si è tornato a parlare dell’omicidio di Noemi Durini, la ragazza di Specchia, in provincia di Lecce, uccisa dal fidanzato 17enne. Riproposto il documento tratto da “Quarto Grado”, la trasmissione di Rete 4, con la testimonianza di un uomo che ha visto un’altra automobile quella notte. Ecco la testimonianza: “Quella notte percorrevo quella strada. C’era appostato questo ragazzo alle ore 3 e mezza di notte a bordo di una 500 bianca. Stava da solo in macchina. Andando verso l’incrocio sulla destra vedo sfrecciare una Seat davanti a me, Ibiza verdone vecchio modello".