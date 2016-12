foto SportMediaset

17:42

- Citazione diretta a giudizio per 27 persone, tra cui 24 calciatori in attività e non, coinvolte nell'inchiesta barese sul Calcioscommesse per 4 presunte combine. Tra questi l'ex capitano del Bari Jean Francois Gillet, l'ex assistente di Antonio Conte alla Juve ed ex calciatore del Bari Cristian Stellini, e l'attuale capitano del Bari Francesco Caputo. Altri tre calciatori - Andrea Masiello, Marco Esposito e Marco Rossi - hanno chiesto di patteggiare.